Galatasaray'da Leroy Sane: Sonuçta kaybetmedik!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların derbideki golünü kaydeden Leroy Sane açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:28
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların derbideki golünü kaydeden Leroy Sane açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANE'NİN SÖZLERİ:

Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
