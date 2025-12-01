Adana Demirspor-Hatayspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, Adana'da üç puan için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligde eksi 23 puanla dipte yer alan Mavi Şimşekler, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hem moral bulmak hem de kötü gidişata bir nebze olsun dur demek istiyor. Konuk ekip Hatayspor ise kümede kalma savaşı veriyor. 4 puanla 19. basamakta bulunan bordo-beyazlılar, bu zorlu deplasmana tamamen kazanmak için çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Hatayspor maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Hatayspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

