Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Thomas Reis yönetiminde Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden kırmızı-beyazlılar, ligde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibine karşı puanını 27'e çıkartmayı hedefleyen Samsunspor, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Zorlu deplasmanda 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefleyen Joao Pereira ve öğrencileri ise 16 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:46
Samsunspor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Konferans Ligi'nde adeta fırtına gibi esen ve namağlup ilerleyen Karadeniz temsilcisi, bu çıkışını lige de yansıtmak istiyor. Hedef, sahadan 3 puanla ayrılıp puanı 27'ye yükseltmek ve üst sıralara daha da yaklaşmak.Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise ligde son 3 haftayı galibiyetsiz geçirirken, artık bu seriye son verme niyetinde. 16 puanla 10. basamakta yer alan Akdeniz ekibi, Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Alanyaspor maçı

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Soner, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Ruan, Mounie, Hagi, Hwang

Samsunspor-Alanyaspor maçı nasıl, nereden izlenir

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDA KRİTİK EKSİKLER

Thomas Reis önderliğinde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de etkili bir sezon geçiren Samsunspor'da 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka'nın tedavileri devam ederken, profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel Akdeniz ekibine karşı süre alamayacak.

Bahis oynadığı için PFDK tarafından futboldan men cezası alan Alanyaspor futbolcuları; Yusuf Özdemir, İzzet Çelik ve Bedirhan Özyrurt Karadeniz deplasmanında yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Maestro, Viana ve Buluthan Bulut ise Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor-Alanyaspor maçı kadrosu

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor-Alanyaspor maçları

ALANYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

