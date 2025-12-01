Samsunspor-Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Samsunspor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Konferans Ligi'nde adeta fırtına gibi esen ve namağlup ilerleyen Karadeniz temsilcisi, bu çıkışını lige de yansıtmak istiyor. Hedef, sahadan 3 puanla ayrılıp puanı 27'ye yükseltmek ve üst sıralara daha da yaklaşmak.Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise ligde son 3 haftayı galibiyetsiz geçirirken, artık bu seriye son verme niyetinde. 16 puanla 10. basamakta yer alan Akdeniz ekibi, Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Soner, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Ruan, Mounie, Hagi, Hwang

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDA KRİTİK EKSİKLER

Thomas Reis önderliğinde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de etkili bir sezon geçiren Samsunspor'da 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka'nın tedavileri devam ederken, profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel Akdeniz ekibine karşı süre alamayacak.

Bahis oynadığı için PFDK tarafından futboldan men cezası alan Alanyaspor futbolcuları; Yusuf Özdemir, İzzet Çelik ve Bedirhan Özyrurt Karadeniz deplasmanında yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Maestro, Viana ve Buluthan Bulut ise Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa karşı karşıya gelen Samsunspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Karadeniz ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ALANYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI