Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar! 1 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

Bugünkü maçlar! 1 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

Bugünkü maçlar listesi, 1 Aralık Pazartesi günü futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmalar bizleri bekliyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı haftada, Samsunspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak. Öte yandan Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi ligleri de merak eden futbolseverler, "1 Aralık hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:12
Bugünkü maçlar! 1 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçların listesi ve yayın bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Sporseverleri bekleyen heyecan dolu pazar akşamında, Süper Lig'de üst ve alt sıra mücadelesi yaşanacak. Özellikle, Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi liglerde de oynanacak maçların saat ve kanal bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Aralık Pazartesi hangi maç hangi kanalda? Bugünkü maçlar ne zaman? İşte detaylar...

BUGÜNÜN MAÇLARI 1 ARALIK

Trendyol Süper Lig

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

La Liga

23.00 Rayo Vallecano-Valencia

Serie A

22.45 Bologna-Cremonese

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! 08:48
F.Bahçe-G.Saray derbisi canlı yayın bilgileri! 08:26
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! 00:31