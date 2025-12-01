Bugünkü maçlar! 1 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçların listesi ve yayın bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Sporseverleri bekleyen heyecan dolu pazar akşamında, Süper Lig'de üst ve alt sıra mücadelesi yaşanacak. Özellikle, Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga gibi liglerde de oynanacak maçların saat ve kanal bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Aralık Pazartesi hangi maç hangi kanalda? Bugünkü maçlar ne zaman? İşte detaylar...

BUGÜNÜN MAÇLARI 1 ARALIK

Trendyol Süper Lig

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

La Liga

23.00 Rayo Vallecano-Valencia

Serie A

22.45 Bologna-Cremonese