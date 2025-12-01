Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan derbi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta kıran kırana geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Sarı-lacivertlilerde 90+5'te kaydettiği gol ile 1 puanı kurtaran Jhon Duran, kritik karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcü, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordu. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

"10 DAKİKA DAHA OLSAYDI..."

("Biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz?" sorusuna yanıt olarak)

"Bence evet. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak."