Galatasaray'da Uğurcan Çakır: Son dakikadaki golle üzüldük!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile 1-1'lik skorla berabere kalırken sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE UĞURCAN'IN SÖZLERİ:

Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fener zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük.

Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik. İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Galibiyete yakın bizdik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli.