CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu...

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu...

Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla sahalara dönerken, Nijerya Milli Takımı’ndaki son sakatlığıyla yeniden gündeme geldi. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Teknik ekip ve kulüp sağlık heyeti şu anda oyuncunun durumunu değerlendiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:39 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 08:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu...

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi futbolcunun forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Kulüp sağlık ekibi Osimhen'in durumunu değerlendirmeyi sürdürürken, teknik direktör kararını oyuncunun son kontrollerine göre verecek. Peki, Victor Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen derbide forma giyecek mi? Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

26 yaşındaki golcü, Nigeria national football team'nin Democratic Republic of the Congo national football team karşılaşmasında ilk 45 dakikada sahada kaldı ancak devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındı. Milli takım heyeti hamstring bölgesinde zorlanma tespit ettiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, oyuncunun sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde ciddi bir hasar gözlemlenmedi ancak kesin tanı için ileri tetkikler önerildiği belirtildi.

OSIMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in İstanbul dönüşünde geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçeceği ve kulüp doktorlarının süreci yakından takip ettiği belirtildi. Eski sakatlığıyla bağlantılı olmadığı vurgulanan bu yeni adale sorununun ne kadar sürede iyileşeceği ise yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
İşte Buruk'un Kadıköy planı!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Okan Buruk ve Tedesco planlarını hazırladı...
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
F.Bahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! Kartal deplasmanda galip! 00:31
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:31
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 00:31