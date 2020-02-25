Denizlispor'da kabus devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da kötü gidiş devam ediyor. En son Kasımpaşa'ya 2-0 la deplasmanda boyun eğen yeşil-siyahlılar'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Süper Lig'de yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor, tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı.
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar gülmeyi unuttu. Son galibiyetini 15'inci haftada deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek elde eden Ege ekibi, ardından 8 müsabakada 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Denizlispor; MKE Ankaragücü, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor'la yenişemedi. Ligde 23'üncü haftayı 24 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Denizlispor'un düşme hattında yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı 4 olarak kaldı.
Denizlispor'la ilk sınavında hüsran yaşayan Bülent Uygun, Kasımpaşa'nın haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "7 haftalık süreçte takım olarak yaşanan problemleri 2 gün içinde dağıtmaya çalıştık. İlk gole kadar bir şeyler ürettik. Video Yardımcı Hakem Uygulaması'ndaki (VAR) hakemin fark edemediği gol ve 2'nci gole kadar gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Bu hafta oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. Onlarla güzel günlere yürüyeceğiz. Yeni Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Futbolcu kardeşlerimle iyi sonuç alarak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Denizlispor'da kabus devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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