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25 Şubat 2020, Salı
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Denizlispor'da kabus devam ediyor

Denizlispor'da kabus devam ediyor

ekiplerinden Denizlispor'da kötü gidiş devam ediyor. En son 'ya 2-0 la deplasmanda boyun eğen yeşil-siyahlılar'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

'de yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçında deplasmanda 'ya 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor, tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar gülmeyi unuttu. Son galibiyetini 15'inci haftada deplasmanda 'u 2-1 yenerek elde eden Ege ekibi, ardından 8 müsabakada 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Aytemiz Alanyaspor, , Fraport TAV , Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Denizlispor; MKE Ankaragücü, ve İttifak Holding Konyaspor'la yenişemedi. Ligde 23'üncü haftayı 24 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Denizlispor'un düşme hattında yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı 4 olarak kaldı.

Denizlispor'la ilk sınavında hüsran yaşayan Bülent Uygun, Kasımpaşa'nın haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "7 haftalık süreçte takım olarak yaşanan problemleri 2 gün içinde dağıtmaya çalıştık. İlk gole kadar bir şeyler ürettik. Video Yardımcı Hakem Uygulaması'ndaki (VAR) hakemin fark edemediği gol ve 2'nci gole kadar gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Bu hafta oynayacağımız maçında taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. Onlarla güzel günlere yürüyeceğiz. Yeni Malatyaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Futbolcu kardeşlerimle iyi sonuç alarak yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

  1. 25.02.2020
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