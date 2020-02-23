Horoz’da Mbamba şoku
Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Kasımpaşa maçına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Kibong Mbamba da sakatlandı.
Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Kasımpaşa maçına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Kibong Mbamba da sakatlandı. Son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki orta sahanın sol kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. Horoz'da Tiago Lopes, Bergdich ve Onazi de Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
- 23.2.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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