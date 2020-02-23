Horoz’da Mbamba şoku

Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Kasımpaşa maçına hazırlanan Yukatel Denizlispor'da Kibong Mbamba da sakatlandı. Son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki orta sahanın sol kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. Horoz'da Tiago Lopes, Bergdich ve Onazi de Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.