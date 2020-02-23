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23 Şubat 2020, Pazar
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’da Mbamba şoku

Horoz’da Mbamba şoku

Yeni ile maçına hazırlanan 'da da sakatlandı.

Yeni ile maçına hazırlanan 'da da sakatlandı. Son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki orta sahanın sol kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi. 'da Tiago Lopes, Bergdich ve Onazi de Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

  1. 23.2.2020
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