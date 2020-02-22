Bülent Uygun Denizlispor’da

Uygun, yeşil-siyahlıların başında pazartesi deplasmanda Kasımpaşa maçıyla siftah yapacak. Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Öte yandan Ege ekibi, 8. kez karşılaşacağı Paşa karşısında sadece 1 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.



FATİH ŞOKU!

Denizlispor'la pazartesi günü evinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan K.Paşa'da kaleci Fatih Öztürk'ten kötü haber geldi. Geçen hafta Antalya'da forma giyemeyen 33 yaşındaki eldivenin, omzundaki sakatlıktan dolayı 2 hafta da görev alamayacağı öğrenildi.