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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Denizlispor’da

Bülent Uygun Denizlispor’da

Denizlispor'da geçen hafta yenilgisi sonrasında yollar ayrılan 'in yerine getirildi. 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Uygun, yeşil-siyahlıların başında pazartesi deplasmanda maçıyla siftah yapacak. Son olarak 'de 'u çalıştıran , sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Öte yandan Ege ekibi, 8. kez karşılaşacağı Paşa karşısında sadece 1 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.

FATİH ŞOKU!
Denizlispor'la pazartesi günü evinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan K.Paşa'da kaleci 'ten kötü haber geldi. Geçen hafta 'da forma giyemeyen 33 yaşındaki eldivenin, omzundaki sakatlıktan dolayı 2 hafta da görev alamayacağı öğrenildi.

  1. 22.2.2020
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