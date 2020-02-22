Bülent Uygun Denizlispor’da
Denizlispor'da geçen hafta Kayserispor yenilgisi sonrasında yollar ayrılan Mehmet Özdilek'in yerine Bülent Uygun getirildi. 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Uygun, yeşil-siyahlıların başında pazartesi deplasmanda Kasımpaşa maçıyla siftah yapacak. Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, sarı-kırmızılıların başında 7 karşılaşmada görev alırken, 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Öte yandan Ege ekibi, 8. kez karşılaşacağı Paşa karşısında sadece 1 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.
FATİH ŞOKU!
Denizlispor'la pazartesi günü evinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan K.Paşa'da kaleci Fatih Öztürk'ten kötü haber geldi. Geçen hafta Antalya'da forma giyemeyen 33 yaşındaki eldivenin, omzundaki sakatlıktan dolayı 2 hafta da görev alamayacağı öğrenildi.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Bülent Uygun Denizlispor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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