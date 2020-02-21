Denizlispor resmen açıkladı! Bülent Uygun...

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun'un getirildiğini resmen açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan imza törenine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kaan Şanlıkan, Engin Şahin, Salih Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Çağatay Bostancı ve Engin Doğrar katıldı.