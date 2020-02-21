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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Denizlispor Bülent Uygun Süper Lig'de!

Denizlispor resmen açıkladı! ...

Denizlispor resmen açıkladı! Bülent Uygun...

ekiplerinden Denizlispor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Buna göre Ege temsilcisinin 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

ekiplerinden Denizlispor, 'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'un getirildiğini resmen açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan imza törenine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kaan Şanlıkan, Engin Şahin, Salih Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Çağatay Bostancı ve Engin Doğrar katıldı.

  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 18:00
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