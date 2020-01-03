Hugo kalacak

Denizlispor yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

D enizlispor yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Fırat, tecrübeli golcünün takımda kalacağını söyledi. Transferde de en az 3 futbolcu alacaklarını bildirdi.