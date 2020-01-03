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03 Ocak 2020, Cuma
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Hugo kalacak

Hugo kalacak

yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Denizlispor yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Fırat, tecrübeli golcünün takımda kalacağını söyledi. Transferde de en az 3 futbolcu alacaklarını bildirdi.
  1. 3.1.2020
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