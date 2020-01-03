Hugo kalacak
Denizlispor yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi.
Denizlispor yöneticilerinden Ali Fırat, Kolombiyalı golcüleri Hugo Rodallega için çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Fırat, tecrübeli golcünün takımda kalacağını söyledi. Transferde de en az 3 futbolcu alacaklarını bildirdi.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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