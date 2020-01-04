Horoz’da 1 transfer 3 veda

Denizlispor, transferde ilk imzasını TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor'dan stoper Muhammet Özkal'a attırdı. Bu sezon Bodrum'da 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki Muhammet, 4.5 yıllık imza attı. Öte yandan alacakları için TFF'ye başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz da kadro dışı bırakıldı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını açıkladı.

RECEP NİYAZ KAMPTA

Denizlispor'da talipleri olan Recep Niyaz'la yönetim bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli orta sahayla geleceği hakkında görüşme yapan yeşil-siyahlı yönetim, Recep'le ortak noktada buluştu. Recep Niyaz, kamp kadrosuna alınırken, kendisine gelecek teklifler ise kampta değerlendirilecek.