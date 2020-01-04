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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Horoz’da 1 3 veda

Horoz’da 1 transfer 3 veda

, 2. Lig’de ’dan stoper ’ı aldı. , ve da yönetim kurulu kararıyla kaldı

, transferde ilk imzasını 2. Lig ekibi Bodrumspor'dan stoper 'a attırdı. Bu sezon 'da 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki Muhammet, 4.5 yıllık imza attı. Öte yandan alacakları için TFF'ye başvuran ve isimleri döneminde farklı kulüplerle anılan , ve da bırakıldı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını açıkladı.

RECEP NİYAZ KAMPTA

Denizlispor'da talipleri olan 'la yönetim bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli orta sahayla geleceği hakkında görüşme yapan yeşil-siyahlı yönetim, Recep'le ortak noktada buluştu. Recep Niyaz, kamp kadrosuna alınırken, kendisine gelecek teklifler ise kampta değerlendirilecek.

  1. 4.1.2020
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