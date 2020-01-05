Mehmet Özdilek'ten transfer açıklaması
Antalya Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk oldu. Transfere dair açıklamalarda bulunan Özdilek'in tüm açıklamalarını bu videodan izleyebilirsiniz...
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