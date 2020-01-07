Denizlispor transferde vites arttırdı
SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da listesine aldı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi. Denizlispor'un ayrıca İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Kampı çok verimli geçiriyoruz. Aramıza katılacak oyuncuların da gelmesiyle ikinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Denizlispor transferde vites arttırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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