Rodallega'dan Falcao açıklaması!
Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Trabzonspor ve Radamel Falcao ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
İşte Rodallega 'nın açıklamaları:
YÜCEL İLDİZ'E TEŞEKKÜR
"Eski hocamız Yücel Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman bir şeyler katmaya çalıştı. Yaptığı katkılar için teşekkürler. Mehmet Hocamız ile iyi çalışıyoruz ve sonuçlar da gelmeye başladı. Bizim Denizlispor'u düşünmemiz gerekiyor. Ne kadar puan toplarsak o kadar iyi bunu düşünmeliyiz."
'TRABZONSPOR'DAN AYRILMAK ZORDU'
"Trabzonspor'dan ayrılmak zordu. Farklı bir şehirdi benim için. Orada futbolu çok farklı yaşayan bir kulüpteydim. Taraftarların yoğun ilgisi vardı. Şehri ve insanları tanıdım, alıştım. Futbolda böyle ayrılıklar var şimdi Denizlispor'da, yeni ailemdeyim. Trabzon'da çok büyük dostluklar ve bir aile bıraktım. Maçtan önce de herkesle hasret giderdik ama maçın başından son düdüğüne kadar Denizlispor futbolcusu olduğum için gol atmam gerektiğini biliyordum. Eski takımım olduğu için sevinemedim."
FALCAO SÖZLERİ
"Falcao ile alakalı çok fazla konuşamam ama çok pozitif bir insan. Galatasaray'a çok fazla katkılarda bulunabileceğini biliyorum. Futbol dışında da arkadaşım ve çok pozitif şeyler söyleyebilirim. Döndüğünde Galatasaray'a fazlasıyla katkı verebilecek bir futbolcu. Bizim Kolombiyalı futbolcuların yurt dışında böyle bir görüntü vermesi ve performans sergilemesi gurur verici. Murillo'yu pek tanımam ama katkı verebilecek iyi bir futbolcu. Galatasaray'a gelirse kuşkusuz katkıda bulunacaktır."
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