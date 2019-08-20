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20 Ağustos 2019, Salı
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'dan 'ya gözdağı

Denizlispor'dan Antalya'ya gözdağı

Başkan , “Üst üste ve deplasmanlarına çıkacağız. G.Saray galibiyeti bizi çok motive etti. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam” diye konuştu.

'a konuk olacak , 3 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Başkan , 'dan da 3 puanla döneceklerini söyledi. Üst üste 2 deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Başkan Çetin, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. G.Saray galibiyeti bizi çok motive etti. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam" diye rakiplerine gözdağı verdi.

İKİ TRANSFER DAHA
13 futbolcu alan yeşil-siyahlılar, 2 ismi daha takıma kazandıracak. Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere iki yabancı futbolcu getireceği açıklandı. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.?

İLDİZ'DEN HEM KUTLAMA HEM UYARI
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, futbolcularının performansından memnun. Deneyimli teknik adam, taktiksel açıdan tüm istediklerini yerine getiren futbolcularını G.Saray maçının ardından soyunma odasında kutladı. İldiz'in, soyunma odasında takıma yaptığı konuşmada, "Takım olarak iyi bir başarı elde ettik. Ama bu performansımızı sezona yaymamız gerekiyor. Bu maçı unutup Antalyaspormaçına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

  1. 20.8.2019
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