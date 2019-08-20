Denizlispor'dan Antalya'ya gözdağı
Başkan Ali Çetin, “Üst üste Antalya ve Göztepe deplasmanlarına çıkacağız. G.Saray galibiyeti bizi çok motive etti. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam” diye konuştu.
Antalyaspor'a konuk olacak Denizlispor, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Başkan Ali Çetin, Antalya'dan da 3 puanla döneceklerini söyledi. Üst üste 2 deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Başkan Çetin, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. G.Saray galibiyeti bizi çok motive etti. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam" diye rakiplerine gözdağı verdi.
İKİ TRANSFER DAHA
Transferde 13 futbolcu alan yeşil-siyahlılar, 2 ismi daha takıma kazandıracak. Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere iki yabancı futbolcu getireceği açıklandı. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.?
İLDİZ'DEN HEM KUTLAMA HEM UYARI
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, futbolcularının performansından memnun. Deneyimli teknik adam, taktiksel açıdan tüm istediklerini yerine getiren futbolcularını G.Saray maçının ardından soyunma odasında kutladı. İldiz'in, soyunma odasında takıma yaptığı konuşmada, "Takım olarak iyi bir başarı elde ettik. Ama bu performansımızı sezona yaymamız gerekiyor. Bu maçı unutup Antalyaspormaçına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Denizlispor'dan Antalya'ya gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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