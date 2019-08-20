Denizlispor'dan Antalya'ya gözdağı

Antalyaspor'a konuk olacak Denizlispor, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. Başkan Ali Çetin, Antalya'dan da 3 puanla döneceklerini söyledi. Üst üste 2 deplasmana çıkacaklarını hatırlatan Başkan Çetin, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. G.Saray galibiyeti bizi çok motive etti. Takıma ve teknik ekibe olan inancımız tam" diye rakiplerine gözdağı verdi.

İKİ TRANSFER DAHA

Transferde 13 futbolcu alan yeşil-siyahlılar, 2 ismi daha takıma kazandıracak. Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin, orta saha ve stopere iki yabancı futbolcu getireceği açıklandı. Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Bu hafta 2 oyuncuyu daha kente getirebiliriz. Hedeflerimiz yüksek, yönetim olarak yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.?

İLDİZ'DEN HEM KUTLAMA HEM UYARI

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, futbolcularının performansından memnun. Deneyimli teknik adam, taktiksel açıdan tüm istediklerini yerine getiren futbolcularını G.Saray maçının ardından soyunma odasında kutladı. İldiz'in, soyunma odasında takıma yaptığı konuşmada, "Takım olarak iyi bir başarı elde ettik. Ama bu performansımızı sezona yaymamız gerekiyor. Bu maçı unutup Antalyaspormaçına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.