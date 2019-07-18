Denizlispor ilk hazırlık maçında galip
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altay'ı 3-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Hudo Rodallega, Burak Çalık ve Burak Altıparmak kaydederken, Altay'ın tek sayısı Leandro Kappel'den geldi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altay'ı 3-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Hudo Rodallega, Burak Çalık ve Burak Altıparmak kaydederken, Altay'ın tek sayısı Leandro Kappel'den geldi.
Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Yukatel Denizlispor ve Altay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8'inci dakikasında Altay, eski Denizlisporlu Leandro Kappel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega skora denge getirdi: 1-1. Rakibine göre hücumda daha etkili olan yeşil-siyahlılar, 29'uncu dakikada Burak Çalık'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında Denizlispor'dan Burak Altıparmak attığı gol ile maçın skorunu belirledi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yukatel Denizlispor ilk maçınd Altay'ı 3-1 mağlup etti.
- 18.07.2019
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