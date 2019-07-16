Denizlispor Beşiktaşlı Roco için görüşmelere başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, Beşiktaş'ta istenen performansı yakalayamayan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco'nun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.
Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk'ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş'ın bir diğer oyuncusu Enzo Roco için de görüşmelere başladı.
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Denizlispor, Sedat Şahintürk'ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi.
- 16.07.2019
- Denizlispor Beşiktaşlı Roco için görüşmelere başladı
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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