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16 Temmuz 2019, Salı
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Denizlispor Beşiktaşlı Roco için görüşmelere başladı

Denizlispor Beşiktaşlı Roco için görüşmelere başladı

Spor Toto ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, 'ta istenen performansı yakalayamayan Şilili defans oyuncusu 'nun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Yukatel Denizlispor, 'ü kadrosuna katmasının ardından 'ın bir diğer oyuncusu için de görüşmelere başladı.

Yeni sezonda 'de mücadele edecek olan Denizlispor, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Denizlispor, Sedat Şahintürk'ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi.

  1. 16.07.2019
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