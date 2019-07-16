Başakşehir ve Beşiktaş Leroy Fer'i istiyor
Swansea City'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer için Başakşehir ve Beşiktaş'ın yarış halinde olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak Swansea City forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ve Başakşehir yakından ilgileniyor. Deneyimli ismin eski takımı Feyenoord ile antrenmanlara çıktığı ifade edilirken, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi.
Geçtiğimiz yıllarda adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı yıldız Swansea formasıyla çıktığı toplam 101 maçta 10 gol atarken 11 de asist yapmıştı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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