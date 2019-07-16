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16 Temmuz 2019, Salı
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ve 'i istiyor

Başakşehir ve Beşiktaş Leroy Fer'i istiyor

'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu için ve 'ın yarış halinde olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ve yakından ilgileniyor. Deneyimli ismin eski takımı Feyenoord ile antrenmanlara çıktığı ifade edilirken, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda adı bir dönem ile de anılan Hollandalı yıldız Swansea formasıyla çıktığı toplam 101 maçta 10 gol atarken 11 de asist yapmıştı.


  1. 16.07.2019
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