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Haberler Çorum FK Arca Çorum FK'dan transferde Berat Özdemir hamlesi!

Arca Çorum FK'dan transferde Berat Özdemir hamlesi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 28 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir'i renklerine bağladı. İşte detaylar...

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 17:34
Arca Çorum FK'dan transferde Berat Özdemir hamlesi!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, orta saha hattını Berat Özdemir ile güçlendirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada; Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen 28 yaşındaki doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurularak, "Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir.

Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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