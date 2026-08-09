Arca Çorum FK'dan transferde Berat Özdemir hamlesi!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, orta saha hattını Berat Özdemir ile güçlendirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada; Hacettepe, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Al-Ettifaq ve İstanbul Başakşehir FK formaları giyen 28 yaşındaki doğumlu ön libero Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurularak, "Güçlü fiziği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Berat Ayberk Özdemir, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir.

Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Berat Ayberk Özdemir. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.