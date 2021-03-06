Rize’de Uygun devri

Çaykur Rizespor'da, Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getiriliyor. Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile görüşmelerinde önemli mesafe katettiklerini söyledi. Kartal, "Bülent hocamız ile yarın (bugün) yapılacak görüşmeler ile çok büyük bir aksilik çıkmazsa anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi. Uygun'un Rize kökenli olduğunu vurgulayan Kartal, "Hocamız şehri tanıyor. Biz de kendisine her türlü desteği vereceğiz. Yönetim olarak uyum içinde çalışan bir ekibiz. Hocamızın da takım içinde uyumu ve pozitif enerjiyi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Elbette hataların farkındayız ama şimdi birlik olup yeniden ayağa kalkma ve yukarılara tırmanma zamanı." şeklinde konuştu.Haftayı bay geçecek olan Karadeniz ekibi, Hatay karşısına yeni hocasıyla çıkmanın planlarını yapıyor. Bülent Uygun'la anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Başkan Hasan Kartal, "Uygun daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı yarın (bugün) vereceğim" dedi.