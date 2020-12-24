Çaykur Rizespor Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 14. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu. Saat 19.00'da başlayan Çaykur Rizespor - Antalyaspor karşılaşmasında kazanan takım ev sahibi ekip oldu.
Çaykur Rizespor zorlu mücadelede sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller Yasin Pehlivan ve milan Skoda'dan geldi. Antalyaspor'un tek golü ise Lukas Podolski'den geldi.
Bu sonuçla Rizespor puanını 18'e çıkardı, Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak, Antalyaspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.