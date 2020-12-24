Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 14. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Rizespor puanını 18'e çıkardı, Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:58 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:57
Çaykur Rizespor Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 14. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu. Saat 19.00'da başlayan - karşılaşmasında kazanan takım ev sahibi ekip oldu.

Çaykur Rizespor zorlu mücadelede sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller Yasin Pehlivan ve milan Skoda'dan geldi. Antalyaspor'un tek golü ise Lukas Podolski'den geldi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 18'e çıkardı, Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak, Antalyaspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

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