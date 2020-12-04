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'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre ekiplerinden 'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 13:32
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

ekiplerinden 'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü oynayacağımız maçı öncesinde sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.


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