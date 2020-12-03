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Çaykur Rizesporlu 'dan sözleri! "Unutmak istiyoruz"

'in 11. haftasında Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da Andrade, son oynadıkları maçında elde edilen 4-0'lık mağlubiyet ile ilgili, "Galatasaray karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, 6 maçtır kaybetmeyen bir takım için beklenmedik bir ve sonuç oldu. Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:54
Çaykur Rizesporlu Fernando'dan Galatasaray sözleri! "Unutmak istiyoruz"

'un Brezilyalı futbolcusu Andrade, yeşil-mavili ekibin Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına, Çaykur Rizespor'a sezon başında geldiğini ve sıkıntılı bir başlangıç yaptığını belirtti.

Çaykur Rizespor'a geldiği hafta sakatlandığını kaydeden orta saha oyuncusu, "Tam sakatlığımı atlattığımı düşünürken Kovid-19 kaptım. Koronavirüs nedeniyle iki hafta karantinada kaldım. Arkadaşlarımdan uzak kaldığım için ritmimi kaybettim. Henüz ritmimi bulduğumu söyleyemem. Her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyorum." diye konuştu.

Fernando, ligde son oynadıkları maçta 'a 4-0 kaybettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Galatasaray karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, 6 maçtır kaybetmeyen bir takım için beklenmedik bir ve sonuç oldu. Galatasaray maçını acil unutmak istiyoruz. Hocamız Tomas ile konuştuk. Bu tür maçların başımıza gelebileceği ama bunların tekrarlanmaması gerektiğini aramızda konuştuk. Umarım bundan sonra olmaz. Geçtiğimiz maçı taraftarımıza unutturmak için Karagümrük maçı var. Karagümrük maçından iyi futbol, iyi sonuçla dönmek istiyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAZIRLIKLARI

Yeşil-mavili ekip, 'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Bütün oyuncuların katıldığı antrenmanda, koşunun ardından kısa pas çalışması yapan ekibi, 20 dakikalık bölüm sonrası basına kapalı çalıştı.

Teknik direktör Tomas'ın basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı maç oynattığı kaydedildi.

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