Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız

Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal'ın sözleri öne çıkanlarındandı. Kulüplerin borçları için alınacak kararlarla ilgili konuşan Kartal, "Derneklerde kesinlikle başkan ve yönetimin borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız. Sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar. Her tarafta problem var. Sayın bakanımız da hepsini iyi biliyor" açıklamasını yaptı.