Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız

Hasan : O madde olmazsa çok çalıştay yaparız

Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız

  Başkanı Hasan 'ın sözleri öne çıkanlarındandı.

Başkanı Hasan 'ın sözleri öne çıkanlarındandı. Kulüplerin borçları için alınacak kararlarla ilgili konuşan Kartal, "Derneklerde kesinlikle başkan ve yönetimin borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız. Sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar. Her tarafta problem var. Sayın bakanımız da hepsini iyi biliyor" açıklamasını yaptı.

  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN