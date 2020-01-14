Hasan Kartal: O madde olmazsa çok çalıştay yaparız
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal'ın sözleri öne çıkanlarındandı.
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal'ın sözleri öne çıkanlarındandı. Kulüplerin borçları için alınacak kararlarla ilgili konuşan Kartal, "Derneklerde kesinlikle başkan ve yönetimin borçlardan sorumlu olması maddesinin konulması elzemdir. Yani bunu koymadığınız sürece birçok çalıştay yaparız. Sonuçta yine kulüpler bir yerlere toslar. Her tarafta problem var. Sayın bakanımız da hepsini iyi biliyor" açıklamasını yaptı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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