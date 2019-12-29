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29 Aralık 2019, Pazar
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''Fenerbahçe’yi yeneceğiz''

''Fenerbahçe’yi yeneceğiz''

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye karşı hazır olduklarını söyledi. Muriç'i doğru zamanda sattıklarını aktaran Kartal, "Onun yerine aldıklarımızı da satmak isterdik. Bize karşı oynayacak, sorun yok. Biz hazırız" dedi. Kartal, Rizeli olan herkesin Rizespor'u desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye karşı hazır olduklarını söyledi. Muriç'i doğru zamanda sattıklarını aktaran Kartal, "Onun yerine aldıklarımızı da satmak isterdik. Bize karşı oynayacak, sorun yok. Biz hazırız" dedi. Kartal, Rizeli olan herkesin Rizespor'u desteklemesi gerektiğini belirtti.

  1. 29.12.2019
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