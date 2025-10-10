CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bursaspor Tam yuvaya döndü

Adem Çağlayan’ın istifası sonrasında Bursaspor, daha önce kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktörlük yapan Tahsin Tam’ı yuvaya döndürdü

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve terfi planları yapan Bursaspor, henüz 7 hafta geride kalmasına karşın değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın istifası sonrasında arayışlarına başlayan yeşil-beyazlılar, Çorum FK'dan ayrılan Tahsin Tam ile her konuda anlaşmaya vardı. Bursaspor alt yapısından yetişen ve yeşil-beyazlı takımda teknik direktörlük görevinde de bulunan Tam, 3 yıllık aranın ardından yuvaya dönüş yaptı. Enes Çelik yönetimi hocayı uzakta aramadı ve son olarak 2022 yılında Bursa'da görev yapan Tam ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı. Sezon başında TFF 1. Lig'de Çorum FK'yı çalıştıran 56 yaşındaki Tam, ilk sınavını pazar günü sahasında Menemen ile oynayacağı maçta verecek. Sezona 5'te 5 ile başlayan Bursaspor'da, son 2 maç yenilgi ile sonuçlanınca Adem Çağlayan ile yollar ayrılmıştı. 15 puanla 3. sırada bulunan Bursaspor, Menemen'i yenerek Gebze ile farkı indirmeye çalışacak.

SON DAKİKA
