Çekya ile Güney Afrika yenişemedi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci haftanın açılış maçında Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. A Grubu'nda puansız durumda bulunan iki takım, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk puanlarını hanelerine yazdırdılar. Çekya, mücadelenin 6. dakikasında Michal Sadilek ile 1-0 öne geçti. Güney Afrika ise 83. dakikada kazandığı penaltıyı Teboho Mokoena ile gole çevirmesini bildi. Maçı kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar beraberliğe razı geldi.

Çekya, 25 Haziran Perşembe günü Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise aynı gün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Çekya, taç atışlarını iyi değerlendirmeye devam ediyor. Michal Sadilek, maçın hemen başında Çekya'yı öne geçiriyor. pic.twitter.com/kqIMXpYJMh — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026