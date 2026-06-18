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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Çekya ile Güney Afrika yenişemedi!

Çekya ile Güney Afrika yenişemedi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçlarında karşı karşıya gelen Çekya ve Güney Afrika, mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 21:00
Çekya ile Güney Afrika yenişemedi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci haftanın açılış maçında Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. A Grubu'nda puansız durumda bulunan iki takım, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk puanlarını hanelerine yazdırdılar. Çekya, mücadelenin 6. dakikasında Michal Sadilek ile 1-0 öne geçti. Güney Afrika ise 83. dakikada kazandığı penaltıyı Teboho Mokoena ile gole çevirmesini bildi. Maçı kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve taraflar beraberliğe razı geldi.

Çekya, 25 Haziran Perşembe günü Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise aynı gün Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

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