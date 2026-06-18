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Haberler Dünya Kupası İsviçre-Bosna Hersek | CANLI İZLE

İsviçre-Bosna Hersek | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre ve Bosna Hersek, turnuvadaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 21:54
İsviçre-Bosna Hersek | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek, gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. İsviçre, ilk maçında Katar ile 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek de Kanada karşısında 1-0 öne geçtiği mücadeleden beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.

B Grubu'nda yer alan dört takımın da birer puanı bulunurken, İsviçre ve Bosna Hersek sahadan galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre-Bosna Hersek maçı 18 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İSVİÇRE-BOSNA HERSEK MAÇI İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Embolo, Rieder.

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic, Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

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