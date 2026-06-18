Fenerbahçe cephesinde teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal belirlendi. Sarı-lacivertli kulüp, kararı FB TV'de canlı yayında açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI DA GELDİ

Yapılan duyuruda, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

FENERBAHÇE'DE 4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Sadettin İsmail Kartal, 23/24 sezonunun ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçti.

23/24 SEZONU

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la çalıştığı 22/23 sezonunun ardından sarı-lacivertlilerin başına bir kez daha getirilen İsmail Kartal, en çok maçına da bu sezonda çıktı.

Fenerbahçe ile 58 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayan Türk teknik adam; 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak Trendyol Süper Lig'i 99 puanla 2. sırada noktalamıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a çeyrek finalde toplamda 6-5'lik skorla mağlup olarak elenen Kartal'ın ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenerek kupaya veda etmişti.

21/22 SEZONU

Eskişehirspor, Gaziantepspor, ÇAYKUR Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştırmasının ardından 21/22 sezonunda Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından bir kez daha Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, ocakta aldığı takımla 21 maça çıkmıştı.

21 maçta 1.95'lik puan ortalaması yakalayan Kartal'ın ekibi; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 73 puan toplayarak ligi 2. tamamlamış, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda, UEFA Konferans Ligi'ne ise son 32 turunda veda etmişti.

14/15 SEZONU

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör olarak 4. dönemini yaşayacak olan Kartal, göreve ilk olarak 14/15 sezonunda gelmişti.

2013/14 şampiyonluğunun ardından göreve getirilen Kartal, Fenerbahçe ile çıktığı 46 resmi maçta 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 74 puanla ligi 2. sırada bitirmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a 2 maçın sonunda toplamda 4-2'lik skorla mağlup olarak kupaya yarı finalde veda etmişti.

ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GEÇMİŞİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı resmen açıklamasının ardından Fenerbahçe ile 4. dönemini geçirecek olan deneyimli teknik adam, 2003/04 sezonunda altyapı koordinatörlüğü yapmış, 1996-97 sezonunda Otto Baric ve Joachim Löw'ün, 2010-2014 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapmıştı.