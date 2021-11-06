Serimiz sürecek

SporToto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Bursaspor, yarın Kocaelispor'a konuk olacak. Son üç maçında Boluspor (3-1), Balıkesirspor (2-0) ve Keçiörengücü'nü (2-0) mağlup eden yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Timsah'ın Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Zorlu bir maça çıkacağız. 3 maçlık galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Umarım deplasmandan zaferle döneriz" diye konuştu. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, Mehmet Uğurlu ve Jorquera'nın Kocaelispor maçında oynaması beklenmiyor.