Haberler Bursaspor Serimiz sürecek

Serimiz sürecek

Kocaeli’yle karşılaşacak Bursa’nın patronu Özcan Bizati, “3 maçlık galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Serimiz sürecek
Spor Toto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Bursaspor, yarın Kocaelispor'a konuk olacak. Son üç maçında Boluspor (3-1), Balıkesirspor (2-0) ve Keçiörengücü'nü (2-0) mağlup eden yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Timsah'ın Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Zorlu bir maça çıkacağız. 3 maçlık galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Umarım deplasmandan zaferle döneriz" diye konuştu. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, Mehmet Uğurlu ve Jorquera'nın Kocaelispor maçında oynaması beklenmiyor.
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor