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02 Haziran 2020, Salı
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Timsah coşkusu

Timsah coşkusu

’de şampiyonluk yaşayan 5. kulüp olan , 57. yaş gününü meşalelerle muhteşem bir şekilde kutladı.

, pandemiye rağmen 57. kuruluş gününü görkemli bir şekilde kutladı. 'de , , ve 'dan sonra şampiyonluk coşkusunu yaşayan Bursasporlu taraftarlar, 57. yıldönümü için yüzlerce meşale yaktılar. Yeşil- beyazlı taraftarların kentte oluşturduğu müthiş renkli görüntüler büyük beğeni topladı.

5 KULÜBÜN BİRLEŞMESİYLE...
Hazıran 1963'te Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor'un bir araya gelmesiyle Türk tarihindeki yerini alan Bursaspor'da başkan , duygularını şöyle dile getirdi: Türk futbol tarihinin akışını değiştiren kulübün adıdır Bursaspor. Büyük Taraftarlarımızın desteğiyle hedefe ulaşacağız. "Bursaspor Sen Çok Yaşa!"
Serkan YETİŞMİŞOĞLU

  1. 2.6.2020
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