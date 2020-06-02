Timsah coşkusu

Bursaspor, pandemiye rağmen 57. kuruluş gününü görkemli bir şekilde kutladı. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra şampiyonluk coşkusunu yaşayan Bursasporlu taraftarlar, 57. yıldönümü için yüzlerce meşale yaktılar. Yeşil- beyazlı taraftarların kentte oluşturduğu müthiş renkli görüntüler büyük beğeni topladı.

5 KULÜBÜN BİRLEŞMESİYLE...

Hazıran 1963'te Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor'un bir araya gelmesiyle Türk futbol tarihindeki yerini alan Bursaspor'da başkan Mesut Mestan, duygularını şöyle dile getirdi: Türk futbol tarihinin akışını değiştiren kulübün adıdır Bursaspor. Büyük Taraftarlarımızın desteğiyle hedefe ulaşacağız. "Bursaspor Sen Çok Yaşa!"

Serkan YETİŞMİŞOĞLU