Timsah coşkusu
Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 5. kulüp olan Bursaspor, 57. yaş gününü meşalelerle muhteşem bir şekilde kutladı.
Bursaspor, pandemiye rağmen 57. kuruluş gününü görkemli bir şekilde kutladı. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra şampiyonluk coşkusunu yaşayan Bursasporlu taraftarlar, 57. yıldönümü için yüzlerce meşale yaktılar. Yeşil- beyazlı taraftarların kentte oluşturduğu müthiş renkli görüntüler büyük beğeni topladı.
5 KULÜBÜN BİRLEŞMESİYLE...
Hazıran 1963'te Acar İdmanyurdu, Pınarspor, İstiklal, Çelikspor ve Akınspor'un bir araya gelmesiyle Türk futbol tarihindeki yerini alan Bursaspor'da başkan Mesut Mestan, duygularını şöyle dile getirdi: Türk futbol tarihinin akışını değiştiren kulübün adıdır Bursaspor. Büyük Taraftarlarımızın desteğiyle hedefe ulaşacağız. "Bursaspor Sen Çok Yaşa!"
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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