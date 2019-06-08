Bursaspor'da başkanlığa tek aday Mesut Mestan
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'da başkanlığa tek aday

Bursaspor'da başkanlığa tek aday Mesut Mestan

Kulübü’nde 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan öncesinde başkan adaylığı için son tarih olan bugün (8 Haziran) listeler, Divanlık ’na verildi. ’nde gerçekleşen başkanlık adayı için tek aday oldu.

Kulübü'nde öncesinde başkanlığa tek aday olarak başvurdu.?
Bursaspor Kulübü'nde 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylığı için son tarih olan bugün (8 Haziran) listeler, Divanlık 'na verildi. 'nde gerçekleşen başkanlık adayı için tek aday Mesut Mestan oldu. Avukatı aracılığıyla teslim edilen Mestan'ın listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden , , de yer aldı.
Başkan adayı Mesut Mestan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu.
Yedek: Uğur Çelikyay, , Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan.
Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.
Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi şu isimlerden oluştu:
Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer.
Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır.

  1. 08.06.2019
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