Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
27 Şubat 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

, 'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Karşılıklı pas organizasyonu, 5'e 2 pas-presle devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları süren ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.

Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ise kondisyon salonunda çalışmalarını gerçekleştirdi.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 16:32
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