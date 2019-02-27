Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Karşılıklı pas organizasyonu, 5'e 2 pas-presle devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.
Sağ kalça adalesinde zorlanma olan Barış Yardımcı, sağ ayak baş parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Stephane Badji ise kondisyon salonunda çalışmalarını gerçekleştirdi.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 16:32
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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