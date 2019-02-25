Bursaspor’da istifa şoku
25 Şubat 2019, Pazartesi
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’da istifa şoku

Bursaspor’da istifa şoku

Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.

görevinden istifa etti. Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.

  1. 26.02.2019
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