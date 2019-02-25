Bursaspor’da istifa şoku
Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.
Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.
- 26.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Bursaspor’da istifa şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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