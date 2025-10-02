CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Bugünkü Fotomaç Salah hayran kaldı

Salah hayran kaldı

Liverpool’un yıldızı Salah mücadele bitiminde İlkay’ın yanına gidip, “Atmosferiniz hep böyle mi?” diye sorarak Galatasaraylı taraftarlara olan hayranlığını dile getirdi

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:46
Salah hayran kaldı
Liverpool forması altında inanılmaz işler başaran, geçen sezondan itibaren 37 gol-26 asist kaydeden Mohamed Salah, RAMS Park'ta hem kulübede hem de sahada oldukça zor anlar yaşadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Salah, G.Saray taraftarının yarattığı gürültü sonrasında sık sık kulaklarını tıkarken, oyuna dahil olduktan sonra da varlık gösteremedi. Salah'ın taraftarlara duyduğu hayranlık da İlkay Gündoğan ile yaptığı konuşma sonrasında ortaya çıktı. İlkay mücadele bitiminde isim vermeden bir Liverpool oyuncusunun kendisine, "Atmosferiniz hep böyle mi?" diye sorduğunu ifade ederken o ismin Salah olduğu ortaya çıktı. Mısırlı futbolcu karşılaşma bitiminde ise verdiği röportajda, "Hayatımda hiç böyle bir atmosferde oynamamıştım. Konsantre olmak gerçekten zordu. Gürültü sağır ediciydi ve başa çıkamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı taraftarları övdü.
İşte tarihi zaferin perde arkası!
