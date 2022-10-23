Altın kız Busenaz

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya elde eden Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i kutladı. Kasapoğlu mesajında "Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.