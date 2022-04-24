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SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

Spor haberi... WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, WBC geçici ağır sıklet şampiyonu Dillian Whyte ile karşı karşıya geldi. Fury rakibini 6. rauntta nakavt ederek kemerini korumayı başardı. Ayrıca Fury, karşılaşmanın ardından açıkladığı emeklilik kararı ile herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:31
SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı. Tyson Fury, Dillian Whyte'ı 6 rauntta nakavt etti ve WBC Dünya ağır siklet kemerini korudu.

SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

TYSON FURY'NİN KARARI ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI
Tyson Fury daha önce aptığı açıklamada bu maç sonrası kariyerini noktalayacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

Dillian Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk-Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury'nin bu kararı adeta şok etkisi yaratmıştı.

SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

"ARTIK YOKUM"
Tyson Fury yaptığı açıklamada "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullanmıştı.

SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

Tyson Fury böylece kariyerini 33 maçta 32 galibiyet ve 1 beraberlik ile tamamladı.

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