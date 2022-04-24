SPOR HABERİ - Tyson Fury'den şoke eden karar! "Artık yokum"

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı. Tyson Fury, Dillian Whyte'ı 6 rauntta nakavt etti ve WBC Dünya ağır siklet kemerini korudu.
TYSON FURY'NİN KARARI ŞOK ETKİSİ YARATMIŞTI
Tyson Fury daha önce aptığı açıklamada bu maç sonrası kariyerini noktalayacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.
Dillian Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk-Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury'nin bu kararı adeta şok etkisi yaratmıştı.