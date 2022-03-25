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U22 boks takımımızdan tarihi başarı! Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya...

Toplamda 23 sporcu ile katılım gösterdiğimiz U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Milli takımımız, kazandığı 10 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:17
U22 boks takımımızdan tarihi başarı! Avrupa Boks Şampiyonası'nda 10 madalya...

Konuyla ilgili Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Toplamda 23 sporcu ile katıldığımız U-22 Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonasında Milli Takımımız takım halinde Kadınlar kategorisinde birinci ve Erkekler kategorisinde ikinci olarak tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Adeta geleceğimiz emin ellerde dedirten Kadın Milli Takımımızda Hatice Akbaş ve Erivan Barut altın, Gizem Özer gümüş, Gizem En ise bronz madalya kazanma başarısı göstermiştir.

Toplam takım sıralamasında 20 puan toplayarak takım sıralamasında birinci olan Kadın Milli Takımımızı İtalya takip ederek 2. olmuştur.

Erkek Milli Takımımızda ise Kerem Özmen ve Samet Gümüş altın, Nurullah Oyan, Tahir Taha Akkoyun, Mehmethan Çınar ile Emir Büyükdağ ise bronz madalya alma başarısı göstermiştir.

Toplamda 6 Madalya kazanan Erkek Milli Takımımızda takım sıralamasında ikinci olma başarısı göstermiştir.

Bu tarihi başarıda tüm sporcularımıza ve ailelerine, tüm antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Bu gurur tüm Türkiye'nin."

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