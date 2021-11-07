Canelo Alvarez boks tarihinin ilk "tartışmasız" süper orta siklet şampiyonu oldu

WBC-WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında Meksikalı boksör Canelo Alvarez ile Amerikalı boksör Caleb Plant kozlarını paylaştı. Alvarez, nefesleri kesen mücadelede rakibini 11. rauntta nakavt ederek kemerlerini korumayı başardı. Meksikalı boksör, bu zaferi ile birlikte var olan tüm kemerleri toplamayı başardı ve dünya boks tarihinin ilk "Tartışmasız" (Undisputed) Süper Orta Sıklet şampiyonu oldu.



WBC (Dünya Boks Konseyi), WBA (Dünya Boks Birliği) ve WBO (Dünya Boks Organizasyonu) kemerlerinin sahibi Meksikalı boksör Canelo Alvarez, IBF (Uluslararası Boks Federasyonu) kemerini elinde bulunduran yenilgisiz Amerikalı boksör Caleb Plant ile kozlarını paylaştı. Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da karşı karşıya gelen iki boksörün merakla beklenen mücadelesi, nefesleri kesti. Canelo Alvarez'in üstünlüğü ile devam eden karşılaşma, 11. raunttaki inanılmaz nakavt ile sona erdi. Meksikalı boksör, sert bir kombinasyon ile rakibini Plant'ı sersemletti. Cenelo, hemen ardından yumruklardan kaçmaya çalışan rakibini güçlü bir aparkat ile yere serdi. Hakem Russell Mora, 11. raundun bitimine 1 dakika 55 saniye kala karşılaşmanın sona erdiği işaretini yaptı. Canelo Alvarez, böylelikle Caleb Plant engelini nakavt ile aşmış oldu.

"BoxRec" tarafından dünyanın en iyi aktif süper orta sıkleti seçilen Canelo Alvarez, kendisinden 10 santim uzun Caleb Plant'ı yenerek tarihe geçti. WBC, WBA, WBO kemerlerinin sahibi Alvarez, IBF kemerini de eline geçirdi ve dünya boks tarihinin ilk "Tartışmasız" (Undisputed) Süper Orta Sıklet şampiyonu oldu. Boks tarihinde ise tüm sıkletlerde bunu başarabilmiş yalnızca dört isim var: Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford ve Oleksandr Usyk. Profesyonel kariyeri boyunca 60 maça çıkan ve 57'sinda ringden mutlu ayrılan Alvarez, yalnızca bir kez yenilgi yaşadı