Sabriye Şengül Dünya şampiyonu oldu
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sabriye Şengül Dünya şampiyonu oldu

    Sabriye Şengül Dünya şampiyonu oldu

    Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel şampiyonluk kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2 kez Dünya şampiyonu oldu.

    'dan ve bir çok Avrupa ülkesinden Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Vienna'ya akın etti. Salonun tamamının dolu olduğu maçta bir çok seyirci maçı salon dışında takip ederek destek verdi.

    Açıklamalarda bulunan Sabriye Şengül, "Ülkeme bu güzel şampiyonluk kemerini kazandırıp ikinci kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum" dedi. Şengül, gerek 'den gerekse yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin de Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.

    1. 19.11.2018 14:16
    2. Güncelleme: 19.11.2018 17:08
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