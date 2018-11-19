Sabriye Şengül Dünya şampiyonu oldu
Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2 kez Dünya şampiyonu oldu.
Avusturya'dan ve bir çok Avrupa ülkesinden Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Vienna'ya akın etti. Salonun tamamının dolu olduğu maçta bir çok seyirci maçı salon dışında takip ederek destek verdi.
Açıklamalarda bulunan Sabriye Şengül, "Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp ikinci kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum" dedi. Şengül, gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin de Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.
- 19.11.2018 14:16
- Güncelleme: 19.11.2018 17:08
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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Galatasaray'dan Younes Belhanda açıklaması: "6 hafta..."
Toplam 1
Yorum
abc ozan kabak nasil defanstaki eksiklerden oynamaya basladiysa. simdi göbekte de celil ve yunus zamani
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Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisinde kale kimin?
Toplam 1
Yorum
aaa uğurcanla olacak iş değil
Sabriye Şengül Dünya şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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