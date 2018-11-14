Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan 22 yaşındaki Sema Çalışkan, Hindistan'da 15-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Boksa hobi olarak başlayıp milli takıma kadar yükselen Sema'nın kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 4 Avrupa ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Milli boksör Sema Çalışkan, yaptığı açıklamada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta öğrenim gördüğünü söyledi.

Boksa 7 yıl önce başladığını anlatan Sema, daha önce ise futbol oynadığını belirtti.

Annesinin futbol oynamasını ve boks yapmasını istemediğini dile getiren Sema, "Babam ise beni çok destekledi. Futbolu bıraktıktan sonra boksa yöneldim. Onu da ailemden gizli yaptım. Okuldan çıktığımda antrenörümle görüşmeye gittim. Boks yapmak istediğimi söyledim. Başta hobi olarak yaptım. Annem hiç istemiyordu boks yapmamı ama şimdi çok destekliyor." dedi.

Avrupa şampiyonalarında pek çok kez finale çıktığını ama altın madalya kazanamadığını anlatan milli boksör, "Antrenörlerimiz bizi çok iyi çalıştırdı. Dünya şampiyonu olarak ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek, ailemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum. Ailemden gizli gizli yaptığım boksta şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Sema Çalışkan, spor hayatının ardından öğretmen olup tecrübelerini gençlere aktarmak, öğrencileri spora teşvik etmek istediğini kaydetti.