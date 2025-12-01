CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bodrum FK Bodrum FK, Çorum FK galibiyetiyle 2. sıraya yükseldi!

Bodrum FK, Çorum FK galibiyetiyle 2. sıraya yükseldi!

Bodrum FK, evinde Çorum FK’yi 4-0 yenerek Süper Lig potasına çıktı; son 5 maçta gol yemedi. İşte detaylar...

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK, Çorum FK galibiyetiyle 2. sıraya yükseldi!

1'inci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü yeniden Süper Lig potasına adını yazdırdı. Önceki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3'üncü sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, Çorum FK galibiyetiyle toparlandı ve 30 puanla 2'nci sıraya çıktı. Deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen iç sahada devleşip Süper Lig yarışı veren Bodrum FK bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

Sadece ilk hafta şu an lig lideri olan Pendikspor'la berabere kalan Ege temsilcisi, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Vanspor, Hatayspor, Iğdır FK, İstanbulspor ve Çorum FK müsabakalarında kayıp yaşamadı. Bodrum FK son 5 maçta evinde gol dahi yemedi. Teknik direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İyi bir performans gösterdiklerine değinen Eşer, "Yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyorduk. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. İnanıyorum ki devre arasına kadar kalan maçlarımızı kazanıp istediğimiz yerde olacağız" diye konuştu.

CELAL AMELİYAT OLDU

Bodrum Futbol Kulübü'nün emektar golcüsü Celal Dumanlı yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı formayı amatör ligden bu yana her kategoride giyerek tarihe geçen 31 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu sezon 10 müsabakaya çıkan Celal 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Takım arkadaşları dün maçta ilk golün ardından Celal'in formasını açtı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim de tribünden izledi.

Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma!
Yapay zeka derbiyi yorumladı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Derbi ateşi primlerle alevlendi!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer haftanın 11'inde! Berke Özer haftanın 11'inde! 13:42
Bologna-Cremonese maçı ne zaman? Bologna-Cremonese maçı ne zaman? 13:23
Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma! Talisca’dan derbi öncesi meydan okuma! 13:22
Türkiye Kupası’nda başarı! Türkiye Kupası’nda başarı! 12:21
Yapay zeka derbiyi yorumladı! Yapay zeka derbiyi yorumladı! 12:13
Arda Güler İspanya'yı 2'ye böldü! Arda Güler İspanya'yı 2'ye böldü! 12:13
Daha Eski
Cizreli milli boksör şampiyon oldu! Cizreli milli boksör şampiyon oldu! 12:12
Trabzonspor minik Yusuf'un hayalini gerçekleştirdi Trabzonspor minik Yusuf'un hayalini gerçekleştirdi 12:08
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:01
F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi son notlar! F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi son notlar! 12:00
Fuat Kılıçaslan zirveye oynuyor! Fuat Kılıçaslan zirveye oynuyor! 11:54
Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! Kadlec'den flaş G.Saray derbisi yorumu! 11:43