Bodrum FK alt sıralara karşı yenilmezliğini Ümraniyespor’da sürdürmeyi hedefliyor!

1'inci Lig'de milli arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında mutlak galibiyet hedeflerken, yeşil-beyazlılar bu sezon alt sıralardaki rakiplerine geçit vermedi. Bodrum FK, düşme hattında ve alt sıralarda yer alan tüm takımlara karşı oynadığı maçları kazanmasını bildi.

Bu hafta yine düşme hattında yer alan Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Ege temsilcisi, şu an 14'üncü sıradaki Sakaryaspor'u ve sonuncu Adana Demirspor'u 3-1, 15'inci İstanbulspor'u ve 19'uncu Hatayspor'u 5-0, 18'inci Manisa FK'yı da (D) 4-0 mağlup etti. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ve istikrarlı gidişatlarını sürdüreceklerini dile getirdi.