Bodrum FK deplasmanda galibiyet ile 4’te 4 yapmak istiyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK, 1. Lig’de Esenler Erokspor deplasmanında galibiyetle 4’te 4 yapmaya çalışacak. Lider ekip, son 3 maçta gol yemeden 11 gol attı ve 3 yıl 7 ay sonra üst üste 4 galibiyet hedefliyor. İşte detaylar...

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak. Bu maç öncesi Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı (D) 4-0 ve Hatayspor'u da 5-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

En son 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2021-22 sezonunda 4'te 4 yapan Ege temsilcisi Kahramanmaraşspor (D), Sivas 4 Eylül, Bayburt Özel İdare Spor (D) ve Sarıyer'i yenmişti. Bodrum FK bu sezon ise 2'nci kez 3'te 3 yaptı. Zirvede yer alan Bodrum FK ilk olarak Sakaryaspor'u 3-1, Serikspor'u (D) 4-2 ve Adana Demirspor'u 3-1 yenip ertesi hafta Ankara Keçiörengücü'ne (D) 2-1 kaybederek seriyi bozmuştu. Bodrum FK, Esenler Erokspor sınavı öncesi kazandığı 3 maçta gol yemedi ve rakip ağlara 11 gol bıraktı.

