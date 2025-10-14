Bodrum FK deplasmanda galibiyet ile 4’te 4 yapmak istiyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak. Bu maç öncesi Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı (D) 4-0 ve Hatayspor'u da 5-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

En son 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2021-22 sezonunda 4'te 4 yapan Ege temsilcisi Kahramanmaraşspor (D), Sivas 4 Eylül, Bayburt Özel İdare Spor (D) ve Sarıyer'i yenmişti. Bodrum FK bu sezon ise 2'nci kez 3'te 3 yaptı. Zirvede yer alan Bodrum FK ilk olarak Sakaryaspor'u 3-1, Serikspor'u (D) 4-2 ve Adana Demirspor'u 3-1 yenip ertesi hafta Ankara Keçiörengücü'ne (D) 2-1 kaybederek seriyi bozmuştu. Bodrum FK, Esenler Erokspor sınavı öncesi kazandığı 3 maçta gol yemedi ve rakip ağlara 11 gol bıraktı.