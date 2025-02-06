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Sipay Bodrum FK kupada moral buldu

Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Onvo Antalyaspor'u devirerek rahat nefes aldı.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:55
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Sipay Bodrum FK kupada moral buldu

Süper Lig'deki ilk sezonda aldığı kötü sonuçların ardından aylardır düşme hattından çıkamayıp Teknik Direktör Volkan Demirel'le de yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. D Grubu'nda mücadele eden yeşil-beyazlılar, eski futbolcularından antrenör Burhan Eşer yönetiminde çıktığı maçta evinde Antalyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Puanını 4'e yükselten Bodrum FK, çeyrek final yolunda önemli avantaj yakalarken pazartesi günü oynayacağı Göztepe müsabakası öncesi de motivasyonunu yukarı çekti.

KUPA GOLCÜSÜ GÖKDENİZ

Antalyaspor karşılaşmasında 2 gol birden atan Gökdeniz Bayrakdar ise kupada gollerine devam etti. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçta gol ya da asist üretemeyen 23 yaşındaki futbolcu, kupada 3'üncü maçta 4'ünücü golünü kaydetti. İlk olarak 5'inci Tur'da deplasmanda 6-1 kazanılan Kastamonuspor maçında ağları sarsan genç yıldız, gruptaki ilk maçta Kırklarelispor karşılaşmasını da boş geçmedi. Son olarak aski takımı Antalyaspor'a 2 gol birden atan Gökdeniz, suskunluğunu kupada giderdi.

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