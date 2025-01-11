Okita Bodrum’da

Trendyol Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK, kadrosuna ilk takviyesini gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, İsviçre ekibi Zürih'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Demokratik Kongo Milli Takımı'nda da 2 kez boy gösteren ve 1,81 boyunda olan Okita, Zürih ile 2022 yılından bu yana çıktığı 75 karşılaşmada 19 gol atarak 7 gole katkı sağladı.

GEÇEN SEZON 12 GOL, 3 ASİSTLE OYNADI

Kariyerinde Belçika'da Standard Liege, Union SG ve Hollanda'da Nijmegen gibi kulüplerin formasını da giyen 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, bu sezon 13 kez sahaya çıktı. İsviçre Süper Lig, İsviçre Kupası ve Konferans Ligi elemelerinde 13 maça çıkan Okita, 1 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon ise 38 maçta 12 gol, 3 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Okita, bugün Beşiktaş'a konuk olacak Bodrum'un Riva'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.