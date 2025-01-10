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Haberler Bodrum FK Adil yönetim istiyoruz

Adil yönetim istiyoruz

Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, deplasmandaki Beşiktaş maçı öncesinde hakemlerden adaletli yönetim istedi. Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" dedi.

Bodrum FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Adil yönetim istiyoruz
Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, deplasmandaki Beşiktaş maçı öncesinde hakemlerden adaletli yönetim istedi. Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" dedi.
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