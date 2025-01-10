DİĞER
Adil yönetim istiyoruz
Bodrum Futbol Kulübü Asbaşkanı Selahattin Polat, deplasmandaki Beşiktaş maçı öncesinde hakemlerden adaletli yönetim istedi. Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.