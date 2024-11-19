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“Kapasite sınırlı"
Hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek olan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, sahaya puan almak için çıkacaklarını söyledi. Demirel, "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Bizim de kapasitemiz belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.
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